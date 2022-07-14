«М.Видео» начала продавать б/у смартфоны. Цены не сильно отличаются от новых

Пока что клиентам предлагаются лишь iPhone в состоянии «как новые». Причём на сайте компании доступно две модели — iPhone 11 и iPhone XR. Сообщается, что б/у смартфоны можно купить только через официальный сайт и самовывозом.

Стоит отметить, что стоимость бывших в употреблении аппаратов не сильно отличается от «нулёвых». Так, подержанный iPhone XR с 64 Гб памяти можно купить за 38 490 рублей, в то время как новый — за 39 999 рублей. Похожая ситуация и с б/у iPhone 11 64 Гб — 39 990 и 47 999 рублей соответственно.

В «М.Видео» заявили, что такие цены обусловлены состоянием смартфонов, «максимально приближённым к новому». При этом в дальнейшем экономия стать куда заметнее и увеличиться до 60%.