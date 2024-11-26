М.Видео начала продажи флагманского Realms GT7 Pro в России

Это первый смартфон на российском рынке с защитой IP69. Стоимость устройства начинается от 89 999 рублей за версию с 256 ГБ памяти.

Смартфон оснащён новейшим процессором Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает рекордную производительность. Он набирает свыше 3 млн баллов в AnTuTu благодаря мощным ядрам и инновационной архитектуре.

Графический ускоритель Adreno 830 поддерживает трассировку лучей и демонстрирует на 40% лучшую производительность по сравнению с предыдущим поколением.

Камеры Sony включают 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, перископический модуль с 3-кратным зумом и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 112 градусов.

Режим «AI Захват движения» обеспечивает чёткие снимки даже в самых динамичных сценах.

Батарея на 6500 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт, которая заряжает устройство до 100% за 37 минут. Благодаря AMOLED-экрану с яркостью 2000 нит и частотой обновления 120 Гц смартфон может похвастаться комфортным использованием даже на солнце.