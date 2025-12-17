М.Видео назвала бренды смартфонов, которые растут в России быстрее остальных

Лидером стала Samsung: ее доля в денежном выражении выросла с 16,6% до 20%. Основной вклад внесло обновление моделей среднего сегмента и усиление позиций в популярных ценовых категориях.

Положительную динамику показал и HUAWEI — доля бренда увеличилась с 3,7% до 4,6% благодаря спросу на смартфоны с хорошей автономностью и камерами. Realme нарастила присутствие с 4,9% до 5,7%.

Poco также показала рост с 3,4% до 4,1%, укрепляя позиции за счет производительных и доступных устройств. Xiaomi прибавила около 0,5 п.п., чему помогли обновленные линейки массовых моделей.

По оценке М.Видео, объем российского рынка смартфонов за три квартала 2025 года достиг примерно 460 млрд рублей.