Опубликовано 17 декабря 2025, 10:00
1 мин.

М.Видео назвала бренды смартфонов, которые растут в России быстрее остальных

Внезапно, это даже не китайцы
М.Видео проанализировала рынок смартфонов в России за 9 месяцев 2025 года и назвала бренды с самой высокой динамикой роста.
М.Видео назвала бренды смартфонов, которые растут в России быстрее остальных
Лидером стала Samsung: ее доля в денежном выражении выросла с 16,6% до 20%. Основной вклад внесло обновление моделей среднего сегмента и усиление позиций в популярных ценовых категориях.

Положительную динамику показал и HUAWEI — доля бренда увеличилась с 3,7% до 4,6% благодаря спросу на смартфоны с хорошей автономностью и камерами. Realme нарастила присутствие с 4,9% до 5,7%.

Poco также показала рост с 3,4% до 4,1%, укрепляя позиции за счет производительных и доступных устройств. Xiaomi прибавила около 0,5 п.п., чему помогли обновленные линейки массовых моделей.

По оценке М.Видео, объем российского рынка смартфонов за три квартала 2025 года достиг примерно 460 млрд рублей.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
,
#смартфоны
,
#М.Видео