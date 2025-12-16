М.Видео откроет 20 мастерских, где починят технику, купленную в любом другом магазине

М.Мастер — универсальное решение от М.Видео для диагностики, обслуживания и ремонта техники любых брендов. В центрах выполняются как оперативные, так и сложные работы по ремонту смартфонов, ноутбуков, планшетов, наушников, роботов-пылесосов, кофемашин и игровых консолей. Среди популярных услуг — замена аккумуляторов в мобильных гаджет и ноутбуках, а также стёкол на iPhone и Apple Watch по специальным ценам.