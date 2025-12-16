М.Видео откроет 20 мастерских, где починят технику, купленную в любом другом магазине

Опубликовано 16 декабря 2025, 16:321 мин.
М.Видео откроет 20 мастерских, где починят технику, купленную в любом другом магазинеНовые мастерские появятся в 13 городах
М.Видео до конца текущего года откроет 20 новых сервисных центров М.Мастер в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани, Калининграде, Красноярске, Екатеринбурге, Твери и Тюмени, всего 13 городов. Центры оснащены профессиональным оборудованием и мастерами для повышения качества и сокращения сроков обслуживания.
© М.Видео
М.Мастер — универсальное решение от М.Видео для диагностики, обслуживания и ремонта техники любых брендов. В центрах выполняются как оперативные, так и сложные работы по ремонту смартфонов, ноутбуков, планшетов, наушников, роботов-пылесосов, кофемашин и игровых консолей. Среди популярных услуг — замена аккумуляторов в мобильных гаджет и ноутбуках, а также стёкол на iPhone и Apple Watch по специальным ценам.
Развитие М.Мастер — часть стратегии М.Видео по созданию экосистемы, охватывающей весь жизненный цикл техники. Центры также выкупают, принимают по трейд-ину и продают восстановленные устройства с гарантией после предпродажной подготовки.