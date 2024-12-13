М.Видео предоставит 18 месяцев гарантии на новый флагманский смартфон Huawei Mate X6

Новинка доступна за 189 999 рублей, а в подарок покупатели получат умные часы Huawei Watch GT 5 и 6 месяцев гарантии на замену экрана.

Помимо этого, предусмотрена расширенная гарантия на 18 месяцев.

Huawei Mate X6 оснащен 6.45-дюймовым внешним и 7.93-дюймовым внутренним OLED-экранами с разрешением до 2440 × 2240 пикселей. Толщина в разложенном состоянии — всего 4.6 мм. Смартфон получил защиту IPX8, сверхпрочное стекло Kunlun Glass 2 и углеродное волокно, что делает его устойчивым к ударам и давлениям.

Камера смартфона может похвастаться разрешением в 50 Мп с регулируемой диафрагмой, 40 Мп ультраширокоугольной камерой и 48-мегапиксельным макрообъективом.

HUAWEI Mate X6 также предлагает режим многозадачности: пользователи могут одновременно работать с тремя приложениями. Смартфон доступен в красном, черном и туманно-сером цветах.