“М.Видео” распродает смартфоны и планшеты со скидками

Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке iPhone 11 Pro Max в модификации на 64 ГБ. Если ранее данная модель предлагалась за 99 990 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 89 990 рублей. В то же время, Phone XR на 64 ГБ продается за 46 990 рублей вместо прежних 49 990 рублей.

Смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite Aura, в свою очередь, предлагается за 33 990 рублей, тогда как в обычное время модель доступна за 39 990 рублей.

Ознакомиться со всеми смартфонами и планшетами, которые предлагаются со скидками, можно по этой ссылке. Однако стоит поторопиться, акция закончится уже сегодня.