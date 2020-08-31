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Сегодня 12:02
“М.Видео” распродает смартфоны и планшеты со скидками
Со скидками продаются устройства Apple, Samsung, Huawei и прочих компаний
Российская торговая сеть “М.Видео” распродает смартфоны и планшеты со скидками. В распродаже участвуют устройства различных компаний, в числе которых как Apple, так и Samsung и Huawei.
Так, сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке iPhone 11 Pro Max в модификации на 64 ГБ. Если ранее данная модель предлагалась за 99 990 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 89 990 рублей. В то же время, Phone XR на 64 ГБ продается за 46 990 рублей вместо прежних 49 990 рублей.
Смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite Aura, в свою очередь, предлагается за 33 990 рублей, тогда как в обычное время модель доступна за 39 990 рублей.
Ознакомиться со всеми смартфонами и планшетами, которые предлагаются со скидками, можно по этой ссылке. Однако стоит поторопиться, акция закончится уже сегодня.