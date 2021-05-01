"М.Видео" распродает смартфоны Xiaomi и технику для дома со скидками

Так, с 50% скидкой можно ухватить пылесос с контейнером для пыли Bosch BGN21800. Напомним, что в обычное время его продают за 10 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 5 990.

За 10 490 рублей, в свою очередь, можно ухватить Xiaomi Redmi 9 в модификации на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. А за 12 490 рублей можно приобрести модель на 4/64 ГБ.

В то же время, Xiaomi Redmi Note 9 продается за 16 490 рублей вместо прежних 17 990. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым IPS экраном с разрешением 2340x1080 пикселей. Работает аппарат на базе процессора Mediatek Helio G85.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.