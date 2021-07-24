«М.Видео» распродает смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 со скидками

Так, Xiaomi Redmi Note 9 в модификации на 128 ГБ можно ухватить за 14 990 рублей вместо прежних 18 990. Напомним, что аппарат получил 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340x1080 и вырезом для 13-мегапиксельной камеры. Что касается основной, она оборудована четырьмя модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп. Работает устройство на базе восьмиядерного процессора Mediatek Helio G85. Отметим также наличие энергоемкого аккумулятора на 5020 мАч, NFC и порта USB Type C.

За 12 990 рублей вместо прежних 16 990 отдают версию с 64 ГБ памяти.

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