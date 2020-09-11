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"М.Видео" распродает смартфоны Xiaomi со скидками до 20 тысяч рублей
До 28 сентября
Российская торговая сеть “М.Видео” вновь решила порадовать россиян распродажей. На этот раз магазин распродает смартфоны китайского гиганта Xiaomi со скидками до 20 тысяч.
Так, в рамках распродажи всего за 15 490 рублей можно приобрести Xiaomi Redmi Note 9 в модификации на 128 ГБ памяти. Напомним, что в обычно время данная модель продается за 18 990 рублей. А за 12 990 рублей вместо прежних 14 990 рублей можно купить Xiaomi Redmi Note 8T на 64 ГБ памяти. Для покупки данных моделей со скидками, в корзине предусмотрен специальный код XIAOMIWEEKS1. Действует он до 16 сентября.
В то же время, с максимальной скидкой в 20 тысяч рублей можно ухватить Xiaomi Mi 10 на 256 ГБ памяти. Стоимость данной модели упала с 69 990 рублей до 49 990 рублей.
Ознакомиться с полным списком смартфонов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Акция “Недели Xiaomi” продлится до 28 сентября.