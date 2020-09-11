"М.Видео" распродает смартфоны Xiaomi со скидками до 20 тысяч рублей

Так, в рамках распродажи всего за 15 490 рублей можно приобрести Xiaomi Redmi Note 9 в модификации на 128 ГБ памяти. Напомним, что в обычно время данная модель продается за 18 990 рублей. А за 12 990 рублей вместо прежних 14 990 рублей можно купить Xiaomi Redmi Note 8T на 64 ГБ памяти. Для покупки данных моделей со скидками, в корзине предусмотрен специальный код XIAOMIWEEKS1. Действует он до 16 сентября.

В то же время, с максимальной скидкой в 20 тысяч рублей можно ухватить Xiaomi Mi 10 на 256 ГБ памяти. Стоимость данной модели упала с 69 990 рублей до 49 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком смартфонов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Акция “Недели Xiaomi” продлится до 28 сентября.