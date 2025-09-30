М.Видео рассказали, какие телефоны россияне чаще всего обменивают на новые

Так, число устройств, сданных на выкуп, выросло более чем в три раза по сравнению с запуском программы в 2024 году, а средняя стоимость техники — на 30%. В трейд-ин количество гаджетов увеличилось на 50%, а продажи новых смартфонов с его использованием удвоились.

В топ-брендов по сдаче вошли Samsung, Xiaomi, Apple, Tecno, Realme, HUAWEI, HONOR, Vivo, Oppo и Infinix. Среди конкретных моделей лидируют Tecno Spark Go 1, iPhone 11, Redmi A5 и A3x, Galaxy A51, Galaxy S21, Galaxy S20 FE, а также iPhone 12 и 13.

Программа выкупа чаще всего используется владельцами iPhone — особенно моделей 11, 12 и 13. В списке популярных также XR, 12 mini, 13 Pro и 15 Pro Max. С запуском iPhone 17 ожидается новый приток заявок.

В компании отмечают: сервисы позволяют клиентам выгодно обновлять смартфоны, а сети — расширять доступность новинок.