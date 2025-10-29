MacRumors собрал, каким будет iPhone 20 — от полностью стеклянного корпуса до изогнутого дисплея

Судя по утечкам, компания готовит самый радикальный редизайн за всю историю линейки. Главное новшество — полностью безрамочный дисплей, изгибающийся по всем четырём граням корпуса.

Apple давно мечтает о «сплошном стекле» без вырезов и рамок, и теперь это может стать реальностью. Для этого инженеры разрабатывают подэкранные Face ID и фронтальную камеру, избавляясь от «Dynamic Island».

Корпус устройства, по данным инсайдеров, будет выполнен из прочнейшего стекла с керамической защитой второго поколения.

Дисплей — OLED нового типа с технологией COE, которая увеличивает яркость и снижает энергопотребление. Apple также улучшит антибликовое покрытие и равномерность подсветки.

В камере ожидается новый HDR-сенсор с динамическим диапазоном до 20 ступеней — как у профессиональных киносъёмочных систем. Кроме того, юбилейный смартфон получит собственный модем Apple, который будет быстрее и энергоэффективнее решений Qualcomm, а также чип A21, выполненный по 2-нм техпроцессу второго поколения.

По традиции компания может пропустить номер 19, как когда-то отказалась от iPhone 9, сразу перейдя от iPhone 18 к iPhone 20. Не исключено, что вместе с ним дебютирует и первый складной iPhone, релиз которого по слухам сдвинулся именно на 2027 год.