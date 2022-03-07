Магазин приложений Google Play сменит дизайн

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Магазин приложений Google Play сменит дизайнМаленькими шажками к совершенно новому внешнему виду
Ещё в конце 2021 года Google показала, как будет выглядеть обновлённый Google Play Store. Правда, тогда апдейт коснулся лишь главный страницы магазина. Теперь же компания начала менять куда более «глубокие» элементы платформы.
Наши коллеги из 9to5Google скачали последнюю версию магазина и декомпилировали его APK-файл. Таким образом, они получили доступ к исходному коду сервиса, где и нашли свежие намёки на будущие функции.
Одним из самых ярких открытий стало обнаружение новых кнопок, которые в скором времени дебютируют в магазине Google Play. Если раньше они имели форму прямоугольника с острыми углами, то теперь они получат больше скруглений в соответствии с нормами Material You.
Также в разделе «Управление приложениями и устройством» исчезли продолговатые формы для выпадающего списка «Установленные», фильтров «Доступные обновления» и «Игры».
Источник: 9to5Google