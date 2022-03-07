Магазин приложений Google Play сменит дизайн

Наши коллеги из 9to5Google скачали последнюю версию магазина и декомпилировали его APK-файл. Таким образом, они получили доступ к исходному коду сервиса, где и нашли свежие намёки на будущие функции.

Одним из самых ярких открытий стало обнаружение новых кнопок, которые в скором времени дебютируют в магазине Google Play. Если раньше они имели форму прямоугольника с острыми углами, то теперь они получат больше скруглений в соответствии с нормами Material You.