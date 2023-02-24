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06:07, 24 февраля 2023
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Магия, доступная всем: одна из главных фишек Google Pixel 6 и 7 появилась на прочих Android-смартфонах и iPhone

Поисковый гигант в своём стиле

Одной из фишек, которой хвалилась Google на последних презентациях Pixel, был «Волшебный ластик».

Магия, доступная всем: одна из главных фишек Google Pixel 6 и 7 появилась на прочих Android-смартфонах и iPhone

Фото: The Verge

До последнего данная возможность была доступна лишь владельцам топовых смартфонов компании — Pixel 6 и 7. Но уже сейчас функцию могут опробовать и те, кто имеет прочие Android-телефоны либо даже iPhone:

Магия, доступная всем: одна из главных фишек Google Pixel 6 и 7 появилась на прочих Android-смартфонах и iPhone

ZDNet

Дело в том, что Google внедрила данный инструмент в свежую версию приложения Google Фото. Правда, есть одно «но» — для его активации необходимо иметь активную подписку Google One.

Напомним, что одной из тем, вокруг которой был организован рекламный ролик компании для Super Bowl была именно функция «Волшебный ластик». А свежий апдейт Google Фото может сделать её ещё более широко используемой.

Источник:ZDNet
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