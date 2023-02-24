Магия, доступная всем: одна из главных фишек Google Pixel 6 и 7 появилась на прочих Android-смартфонах и iPhone

Дело в том, что Google внедрила данный инструмент в свежую версию приложения Google Фото. Правда, есть одно «но» — для его активации необходимо иметь активную подписку Google One.

Напомним, что одной из тем, вокруг которой был организован рекламный ролик компании для Super Bowl была именно функция «Волшебный ластик». А свежий апдейт Google Фото может сделать её ещё более широко используемой.