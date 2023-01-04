MagSafe от Apple станет основой беспроводной зарядки нового поколения для Android-смартфонов

MagSafe от Apple станет основой беспроводной зарядки нового поколения для Android-смартфоновВнезапно
Как стало известно, Apple сотрудничает с Wireless Power Consortium (WPC) для разработки следующего поколения стандарта беспроводной зарядки Qi. Называться оно будет, что логично, Qi2.
Фото: MacRumors
Сообщается, что основываться новинка будет на технологии MagSafe от купертиновцев. Обновлённый стандарт призван повысить эффективность и совместимость технологии беспроводной зарядки благодаря внедрению «магнитного профиля питания».
Он, в свою очередь, позволит Qi2-аксессуарам идеально прилегать к устройствам, повышая энергоэффективность и скорость зарядки. При этом сообщается, что Qi2 также будет совместим с MagSafe по умолчанию.
То, что наработки Apple станут общедоступными, однозначно является хорошей новостью. Так, например, возможно, что яблочная корпорация всё ещё сможет и будет ограничивать часть функций аксессуаров, сертифицированных MagSafe, но наличие Qi2 облегчит другим брендам создание совместимых продуктов.
Ожидается, что первые устройства и аксессуары, сертифицированные по стандарту Qi2, появятся в продаже уже к концу 2023 года.