MagSafe от Apple станет основой беспроводной зарядки нового поколения для Android-смартфонов

Сообщается, что основываться новинка будет на технологии MagSafe от купертиновцев. Обновлённый стандарт призван повысить эффективность и совместимость технологии беспроводной зарядки благодаря внедрению «магнитного профиля питания».

Он, в свою очередь, позволит Qi2-аксессуарам идеально прилегать к устройствам, повышая энергоэффективность и скорость зарядки. При этом сообщается, что Qi2 также будет совместим с MagSafe по умолчанию.

То, что наработки Apple станут общедоступными, однозначно является хорошей новостью. Так, например, возможно, что яблочная корпорация всё ещё сможет и будет ограничивать часть функций аксессуаров, сертифицированных MagSafe, но наличие Qi2 облегчит другим брендам создание совместимых продуктов.

Ожидается, что первые устройства и аксессуары, сертифицированные по стандарту Qi2, появятся в продаже уже к концу 2023 года.