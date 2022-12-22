Мал, да удал: бюджетный Google Pixel 6a превзошёл по качеству камер дорогие Samsung S22 Ultra и Pixel 7 Pro

Как-то так принято считать, что только флагманы могут занимать первые места в рейтинге лучших камерофонов. Например, по версии DxOMark, на момент выхода, лучшей камерой мог похвастаться Huawei Mate 50 Pro.

Но «слепой тест», проведённый американским блогером, показал, что на деле и бюджетные смартфоны могут оказаться молодцами. Так, в уходящем году именно Google Pixel 6a взял первое место в общем фотозачёте.

Стоит отметить, что устройство стоит всего 450 долларов. А прямо сейчас на официальном сайте Google его продают и вовсе за 299 долларов (21 000 рублей). Для сравнения, Pixel 7 Pro стоит 899 долларов, а Samsung Galaxy S22 Ultra — 919 долларов.