«Мальчик кричал волки»: за выходные iPhone 14 в США сделал более 70 ложных вызовов спасателей

Так, можно найти немало сообщений о том, что она создаёт проблемы для спасателей из-за большого количества ложных срабатываний. Эти ложные срабатывания часто происходят случайно, особенно во время катания на лыжах.

По словам специалистов, это приводит к тому, что у спасателей отнимаются ценные ресурсы и время, которые можно было бы использовать для реагирования на реальные чрезвычайные ситуации.

В качестве примера приводится горнолыжный курорт в округе Саммит, штат Колорадо. Там всего лишь за одни выходные произошло 71 ложных срабатываний данной функции.

Отметим, что канадская ассоциация волонтёров поисково-спасательных работ также подтвердила, что новая функция iPhone 14 часто работает неправильно, что приводит к ненужным спасательным операциям.