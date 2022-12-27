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16:21, 27 декабря 2022
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«Мальчик кричал волки»: за выходные iPhone 14 в США сделал более 70 ложных вызовов спасателей

И это лишь на одном курорте!

В Сети набирает популярность критика новой функции iPhone 14, связанной с обнаружением аварий.

«Мальчик кричал волки»: за выходные iPhone 14 в США сделал более 70 ложных вызовов спасателей

Фото: MyDrivers

Так, можно найти немало сообщений о том, что она создаёт проблемы для спасателей из-за большого количества ложных срабатываний. Эти ложные срабатывания часто происходят случайно, особенно во время катания на лыжах.

По словам специалистов, это приводит к тому, что у спасателей отнимаются ценные ресурсы и время, которые можно было бы использовать для реагирования на реальные чрезвычайные ситуации.

В качестве примера приводится горнолыжный курорт в округе Саммит, штат Колорадо. Там всего лишь за одни выходные произошло 71 ложных срабатываний данной функции.

Отметим, что канадская ассоциация волонтёров поисково-спасательных работ также подтвердила, что новая функция iPhone 14 часто работает неправильно, что приводит к ненужным спасательным операциям.

Источник:MyDrivers
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