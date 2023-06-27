Мама Илона Маска будет рекламировать флагманский смартфон Oppo

Сообщается, что в рамках соглашения, Мэй Маск станет лицом и глобальным послом данной модели по всему миру.

Напомним, что Oppo Find X6 Pro получил высокие оценки за возможности камеры. Устрйоство признали одним из лучших смартфонов в этой области.

Появившиеся в сети фотографии смартфона, сделанные на официальной фотосессии, вызвали большой интерес. В рекламном ролике Мэй Маск демонстрирует устройство и рассказывает о своём детстве, подчеркивая важность приключений и настойчивости для своих детей.

Напомним, что Oppo Find X6 Pro был представлен в Китае ещё в марте 2023 года. В рейтинге DxOMark устройство набрало 153 балла, опередив iPhone 14 Pro Max и Google Pixel 7 Pro.