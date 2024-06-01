Марк Гурман: для работы новых функций в iOS 18 придётся купить iPhone 15

Причём речь идёт не о всей линейке iPhone 15, а только о флагманах. Потому что для работы таких функций необходим чип A17 Pro и выше: этим чипом оснащаются только премиальные модели серии — iPhone 15 Pro и Pro Max.

Связано это, вероятно, с технической необходимостью. В чип A17 Pro встроен ядерный нейронный процессор, обрабатывающий 35 трлн операций в секунду. Этим модели также получили 8 ГБ ОЗУ.

И к другим устройствам — компьютерам Mac и iPad — Apple предъявляет такие же требования. Для работы ИИ на этих гаджетах должен быть установлен минимум чип М1.