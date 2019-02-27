Маркетинг против реальности: Xiaomi Redmi Note 7 провалил тесты на прочность

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything, не остался в стороне от популярного бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 7.

Проведённые тесты привели к разочарованию. Смартфон оказался совсем не таким прочным, как хотела показать компания. Напомним, топ-менеджеры Xiaomi активно рекламировали его прочность, выкладывая ролики о том, как с помощью аппарата можно колоть орехи и резать на нём различные фрукты.

Большинство смартфонов выдерживают тесты Нельсона, но не Redmi Note 7. При тесте на изгиб он сначала согнулся, а потом и совсем сломался — и «металлическая» рамка и дисплей. Рамка, кстати, оказалась пластиковой. Дисплей пришёл в негодность, став, практически, бесполезным. Когда блогер извлёк лоток для SIM-карт, с ним вместе вылезла прокладка, которая должна обеспечивать влагозащиту.

Что касается царапин, на защитном стекле дисплея они не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса. Это обычный уровень защиты современных флагманов, в том числе на Android. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. При проверке огнём на дисплее появился «ожог» после 9 секунд, но затем он исчез, не оставив следов.