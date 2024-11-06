Маск прокомментировал слухи о возможном появлении смартфона от Tesla

По словам Маска, Tesla может выпустить собственный телефон в случае если основные производители — Apple, Google, Samsung и другие — перестанут справляться со своими обязанностями и их продукция ухудшится. Но планов на ближайшее будущее по производству гаджетов у вендора нет, поскольку «это не то, чем мы хотим заниматься».

Также Маск отметил, что Tesla вполне способна не только производить смартфоны, но и разрабатывать собственное ПО к ним, поскольку у компании есть опыт в производстве сложных операционных систем, основанных на Linux.