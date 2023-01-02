Мечта любителей басов: OnePlus 11 научится ещё лучше воспроизводить низкие частоты

На этот раз компания посвятила его звуковой системе устройства. Так, представители бренда подтвердили ходившие ранее слухи о том, что OnePlus 11 получит стереодинамиками, которые обеспечат на 10% большую громкость.

Также стоит рассчитывать на 50% более широкий диапазон низких частот по сравнению с предшественником. Вместе с тем новинка получит и поддержку технологии Dolby Atmos.