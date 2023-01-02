Мечта любителей басов: OnePlus 11 научится ещё лучше воспроизводить низкие частоты

15:08, 02 января 2023
1 мин.
Мечта любителей басов: OnePlus 11 научится ещё лучше воспроизводить низкие частотыРазница с OnePlus 10 будет разительной
OnePlus выпустила новый тизер своего грядущего флагмана — OnePlus 11.
Фото: Engadget
На этот раз компания посвятила его звуковой системе устройства. Так, представители бренда подтвердили ходившие ранее слухи о том, что OnePlus 11 получит стереодинамиками, которые обеспечат на 10% большую громкость.
Также стоит рассчитывать на 50% более широкий диапазон низких частот по сравнению с предшественником. Вместе с тем новинка получит и поддержку технологии Dolby Atmos.
ITHome
Напомним, что в предыдущих тизерах OnePlus также рассказала, что её новый флагман будет оснащён аккумулятором на 5000 мАч и «бионическим» вибромотором. Причём последнюю технологию в компании назвали прорывной, заявив, что ничего подобного у конкурентов пока что нет.