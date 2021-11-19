MediaTek анонсировала самый технологичный мобильный процессор

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MediaTek анонсировала самый технологичный мобильный процессорКонкуренты пока могут только завидовать
MediaTek сделала то, чего никто не ожидал — компания анонсировала новый прорывной чип для смартфонов.
Называется новинка Dimensity 9000. Ориентирована она на топовый сегмент смартфонов. Её главной фишкой стал 4-нм техпроцесс — такого на сегодняшний день нет ни у Qualcomm, ни даже у Apple.
Основывается мобильный чип на трёхкластерном центральном процессоре с одним суперядром Arm Cortex-X2 (3,05 ГГц), трёмя ядрами Arm Cortex-A710 (2,85 ГГц) и четырьмя ядрами Arm Cortex-A510 (1,8 ГГц). За графические вычисления будет отвечать 10-ядерный процессор Mali-G710 MC10.
Новинка стала первым в мире SoC, поддерживающим мобильные камеры разрешением до 320 Мп.
Отметим, что платформа уже успела установить рекорд производительности в AnTuTu — базирующийся на новом Dimensity смартфон Vivo набрал более 1 млн баллов в популярном бенчмарке.
Источник: The Verge