MediaTek анонсировала самый технологичный мобильный процессор

Называется новинка Dimensity 9000. Ориентирована она на топовый сегмент смартфонов. Её главной фишкой стал 4-нм техпроцесс — такого на сегодняшний день нет ни у Qualcomm, ни даже у Apple.

Основывается мобильный чип на трёхкластерном центральном процессоре с одним суперядром Arm Cortex-X2 (3,05 ГГц), трёмя ядрами Arm Cortex-A710 (2,85 ГГц) и четырьмя ядрами Arm Cortex-A510 (1,8 ГГц). За графические вычисления будет отвечать 10-ядерный процессор Mali-G710 MC10.