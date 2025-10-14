MediaTek Dimensity 9500 оказался вдвое дешевле Snapdragon 8 Gen 5 — при том же техпроцессе

Источники отмечают, что такая разница в цене особенно удивительна, учитывая, что по производительности Dimensity 9500 почти догнал Snapdragon.

Более низкая стоимость может позволить производителям выпускать флагманские смартфоны дешевле, сохранив топовый уровень производительности.

Причиной разрыва может быть более выгодный контракт MediaTek с TSMC и меньшие расходы на лицензирование и маркетинг.

При этом Qualcomm продолжает повышать цены на свои флагманские чипы из-за роста затрат на разработку и производство.

Если MediaTek сохранит ценовое преимущество при схожей мощности, бренды могут начать активнее переходить на её платформу в сегменте премиум-смартфонов.