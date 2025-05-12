Новинка сохранила восьмиядерную архитектуру с двумя производительными ядрами Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и шестью энергоэффективными Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц — такие же характеристики были у G100.

Основные изменения коснулись графического ускорителя. Helio G200 получил тот же GPU Mali-G57, но с увеличенной до 1,1 ГГц частотой, что, по заявлению MediaTek, обеспечило до 75% прироста производительности в играх.

Остальные характеристики, включая поддержку LPDDR4X оперативной памяти с пропускной способностью до 4266 Мбит/с и UFS 2.2 для хранения данных, остались прежними.

Производитель заявляет, что новый чип на 40% быстрее в одноядерных задачах и на 20% — в многоядерных по сравнению с «альтернативами конкурентов».

Также улучшена энергоэффективность при играх и производительность в условиях слабого сигнала благодаря новой технологии 4G DC SAR.