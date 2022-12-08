MediaTek представила мощный смартфонный процессор с поддержкой 320 Мп камер

MediaTek представила мощный смартфонный процессор с поддержкой 320 Мп камерXiaomi уже готовит на его основе новый девайс
Внезапно, практически под конец года, компания MediaTek решила представить свой новый мобильный процессор — Dimensity 8200. Теперь мы знаем, какой чип ляжет в основу многих среднебюджетных смартфонов 2023 года.
Фото: ITHome
Новинка выполнена по нормам 4-нанометрового техпроцесса, что говорит нам о двух вещах: энергопотребление стало ниже, а производительность — выше. Например, в AnTuTu процессор набирает около 900 тыс баллов.
В Dimensity 8200 используется схема 1 + 3 + 4. При этом процессорных ядра лишь дав — ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55. За графику отвечает ARM Mali-G610. Чип поддерживает экраны с разрешением FullHD+ и кадровой частотой до 180 Гц. Если же это WQHD-дисплей, то максимальная кадровая частота уже 120 Гц.
ITHome
Но главной особенностью процессора можно назвать сопроцессор для обработки изображений Imagiq 785. Он поддерживает 14-битное представление цвета и HDR, а также может работать с камерами с разрешением до 320 Мп.
Первым смартфоном Xiaomi на новой платформе станет грядущий Redmi K60E. Об этом уже заявил глава Redmi Лу Вейбинг.