MediaTek представила мощный смартфонный процессор с поддержкой 320 Мп камер

Новинка выполнена по нормам 4-нанометрового техпроцесса, что говорит нам о двух вещах: энергопотребление стало ниже, а производительность — выше. Например, в AnTuTu процессор набирает около 900 тыс баллов.

В Dimensity 8200 используется схема 1 + 3 + 4. При этом процессорных ядра лишь дав — ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55. За графику отвечает ARM Mali-G610. Чип поддерживает экраны с разрешением FullHD+ и кадровой частотой до 180 Гц. Если же это WQHD-дисплей, то максимальная кадровая частота уже 120 Гц.