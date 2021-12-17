MediaTek представила недорогой процессор для борьбы со Snapdragon 870 и 888

Этот процессор стоит на ступеньку ниже 9000-й модели. И если «старшая» версия намерена конкурировать со Snapdragon 8 Gen 1, то Dimensity 8000 «возьмёт на себя» предыдущий флагман Qualcomm — чип Snapdragon 888, а также Snapdragon 870.

Ожидается, что производительность новинки от MediaTek будет средней между двумя «устаревшими» чипами от конкурента. Но при этом Dimensity 8000 будет производиться по 5-нм техцпроцессу и иметь двухкластерную архитектуру.

Последнее означает, что чип получит четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 частотой 2,75 ГГц и четыре более энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц. За графику будет отвечать видеоускоритель ARM Mali-G510 MC6.

Отличительной особенностью платформы должны стать поддержка экранов Full HD+ с частотой обновления 168 Гц или QHD+ дисплеем с частотой 120 Гц.