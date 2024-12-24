MediaTek представила субфлагманский процессор Dimensity 8400

MediaTek представила субфлагманский процессор Dimensity 8400Также известен первый смартфон с новым чипом на борту
Чип построен по 4-нм техпроцессу TSMC и оснащён восемью ядрами: одно с частотой 3.25 ГГц, три на 3.0 ГГц и четыре на 2.1 ГГц.
По сравнению с предыдущим поколением, производительность на одно ядро выросла на 10%, а энергопотребление снизилось на 35%. В многопоточном режиме энергопотребление уменьшилось на 44%.
Графическая часть представлена GPU ARM Immortalis G720 MC7 с частотой 1.3 ГГц, поддержкой аппаратной трассировки лучей и оптимизацией пропускной способности на 40%.
Производительность графики выросла на 24%, а энергопотребление снизилось на 42%. В тесте GeekBench 6.2 процессор набрал 6722 балла в многопоточном режиме.
Dimensity 8400 также оснащён восьмым поколением NPU 880, обеспечивающим прирост производительности ИИ на 54%.
Первым устройством с Dimensity 8400 станет Redmi Turbo 4, который, по слухам, получит 6500 мАч батарею и 50-мегапиксельную камеру.