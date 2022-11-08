MediaTek представила свой главный смартфонный процессор 2023 года

Сообщается, что преемник Dimensity 9000 производится по улучшенному 4-нм техпроцессу. Отвечает за «сборку» тайваньская TSMC. Процессор оснащён восемью ядрами, при этом за графические задачи отвечает GPU ARM Immortalis G715 со встроенным блоком обработки трассировки лучей.

Более того, SoC получил специальный APU 690, призванный ускорить работу с искусственным интеллектом.

В MediaTek заявили, что их новый процессор получил блок обработки видео, дисплейный контроллер MiraVision 890 и обработчик изображений Imagiq 890. Чип способен работать FullHD+ дисплеями с частотой до 240 Гц, WHQD с частотой до 144 Гц и 5K-экранами с частотой до 60 Гц.