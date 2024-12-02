MediaTek спасла Xiaomi: компания поделится 5G-модемами, после отказа Qualcomm

Опубликовано 02 декабря 2024, 07:371 мин.
MediaTek спасла Xiaomi: компания поделится 5G-модемами, после отказа QualcommНеожиданный союз
Xiaomi планирует выпустить собственный 3-нм чипсет в 2025 году, стремясь снизить зависимость от поставщиков из США и усилить свои позиции на рынке.
Однако компания столкнулась с трудностями в обеспечении своих процессоров 5G-модемами. После отказа Qualcomm от поставок, Xiaomi обратилась к MediaTek, которая согласилась предоставить свои модемы для нового чипа.
Ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает 3-нм чип совместно с MediaTek, а производством займется TSMC.
Это сотрудничество позволит Xiaomi интегрировать 5G-модемы разработчиков Dimensity и Helio в свои устройства, обеспечивая высокую производительность и соответствие современным стандартам связи.
Ожидается, что новый чипсет будет конкурировать с флагманскими решениями от Qualcomm и самой MediaTek, такими как Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400.