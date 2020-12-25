MediaTek стала лидером среди производителей процессоров смартфонов, обогнав даже Qualcomm

Так, по итогам 3 квартала 2020 года, MediaTek «подмяла» под себя около 31% от рынка смартфонных чипов, сообщается на сайте Counterpoint. Так, например, только с июля по сентябрь удалось продать более 100 млн смартфонов, в основу которых легли процессоры компании. В аналогичный период прошлого года доля компании составляла всего лишь 26%.