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MediaTek стала лидером среди производителей процессоров смартфонов, обогнав даже Qualcomm
Но есть сегмент, в которой Qualcomm по-прежнему лидирует
В сети появились результаты свежего исследования, которые показали очень интересную смену сил на рынке мобильных процессоров. По данным компании Counterpoint Technology Market Research, MediaTek впервые удалось выбиться в лидеры, обогнав в том числе «титана» в лице Qualcomm.
Так, по итогам 3 квартала 2020 года, MediaTek «подмяла» под себя около 31% от рынка смартфонных чипов, сообщается на сайте Counterpoint. Так, например, только с июля по сентябрь удалось продать более 100 млн смартфонов, в основу которых легли процессоры компании. В аналогичный период прошлого года доля компании составляла всего лишь 26%.
На втором месте расположилась компания Qualcomm со своими 29% рынка. В прошлом году ей принадлежал «кусок» в 31%. При этом, стоит отметить, в сегменте 5G-процессоров компания продолжает оставаться лидером. Здесь Qualcomm принадлежит 39% от всего рынка подобных чипов.