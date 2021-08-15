Mediatek выпустила два новых процессора для смартфонов среднего класса

Как сообщается, восьмиядерный процессор Dimensity 810 имеет микроархитектуру Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и Cortex-A55 с 2,1 ГГц. В качестве графического процессора используется Mali-G57 MC2. Чип поддерживает тип памяти LPDDR4X 2133 МГц и тип хранилища UFS 2.2.

Dimensity 920 также имеет 8 ядер, но отличается обновлённой архитектурой — Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц и Cortex-A55 с 2,1 ГГц. Графический чип — Mali-G68 MC4. Оба устройства изготавливаются по 6-нм техпроцессу.

Конкретной даты выхода устройств на рынок пока нет. Предположительно, что произойдёт это в сентябре.