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Опубликовано 09 апреля 2024, 07:26
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MediaTek выпустит самый большой мобильный процессор с более 30 млрд транзисторов

Им станет Dimensity 9400
Компания MediaTek готовит к выпуску свой следующий флагманский чипсет Dimensity 9400, который может похвастаться революционным размером кристалла.
MediaTek выпустит самый большой мобильный процессор с более 30 млрд транзисторов
© Ferra.ru

По последним слухам, новый чип будет иметь самый большой размер среди всех мобильных процессоров.

Благодаря такому дизайну Dimensity 9400 вместит беспрецедентное количество транзисторов — более 30 млрд, что на 32% больше, чем у его предшественника Dimensity 9300.

Что интересно, речь идет о кристалле, размер которого может превышать размеры некоторых дискретных видеокарт для настольных компьютеров.

Это позволит MediaTek интегрировать гораздо больше компонентов, включая мощный графический процессор, увеличенный кэш, и передовой нейронный процессор.

По слухам, Dimensity 9400 станет ощутимо производительнее — обещают 20% прирост производительности и энергоэффективности графики.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MEDIATEK
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#процессор