Медведи, ледокол и рекорд выживания на Северном полюсе сняли на Huawei Pura 70 Ultra

Этот смартфон стал незаменимым инструментом в условиях экстремального холода и сложных погодных условий. С его помощью были сделаны потрясающие кадры медведей, ледокола и рекордного выживания на арктической станции.

Huawei Pura 70 Ultra показал себя как надёжное устройство, способное выдержать падения и удары в суровых условиях.