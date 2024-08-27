Медведи, ледокол и рекорд выживания на Северном полюсе сняли на Huawei Pura 70 Ultra

Опубликовано 27 августа 2024, 08:191 мин.
Медведи, ледокол и рекорд выживания на Северном полюсе сняли на Huawei Pura 70 UltraСнимки получились впечатляющими
В экспедиции на Северный полюс российский режиссёр Клим Шипенко вместе с командой снимали документальный фильм, используя для фотографий и видеозаписей Huawei Pura 70 Ultra.
Этот смартфон стал незаменимым инструментом в условиях экстремального холода и сложных погодных условий. С его помощью были сделаны потрясающие кадры медведей, ледокола и рекордного выживания на арктической станции.
Huawei Pura 70 Ultra показал себя как надёжное устройство, способное выдержать падения и удары в суровых условиях.
Так, девайс оснащён большим сенсором, механической диафрагмой и стеклом Kunlun Glass, что позволяет делать высококачественные фотографии даже в условиях недостаточного освещения.
По словам участников экспедиции, благодаря яркому и чёткому экрану, изображение оставалось видимым даже при ярком полярном свете, а устойчивость к царапинам и ударам сделало его идеальным для использования в экспедициях.