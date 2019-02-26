МегаФон дарит большую скидку на iPhone XR обладателям дорогих сотовых тарифов

Московский филиал оператора МегаФона в честь наступления весны предложил абонентам с дорогими тарифами ряд бонусов. Так называемым VIP-абонентам предлагаются скидки на покупку смартфона, сертификаты на ужин в ресторане, бесплатные уроки английского языка и помощь в планировании поездок.

Абоненты со статусами VIP и VIP Exclusive могут обменять свой смартфон на iPhone XR со скидкой. Для этого надо приехать в салон Мегафона, сотрудники оценят смартфон абонента и вычтут получившуюся сумму из чека на покупку iPhone XR. Также предлагается дополнительная скидка в 6 тысяч рублей. Предложение действительно до 10 марта при предъявлении промо-кода.

Для любителей путешествий бонусы предлагается Coral Travel — бесплатное оформление визы, заказ индивидуального трансфера в аэропорт, страховка от невыезда или скидка на оплату тура в размере 5 000 рублей. Также VIP-абоненты могут получить в подарок сертификаты на 2 000 рублей на все меню в ресторанах сети Ginza. Бонусы доступны по ссылке, указанной в материалах рассылки для VIP-клиентов. Обе акции действуют до 31 марта.

Еще одно весеннее предложение «МегаФона» – 4 бесплатных урока английского в школе SkyEng. Для активации необходимо ввести промо-код, который VIP-клиенты получают в регулярной рассылке.

Дополнительный бонус ждет абонентов, обладающих статусом VIP Exclusive. Речь идет о консьерж-сервисе. Персональный ассистент сделает передвижение по миру и пребывание в любой точке максимально комфортным: поможет спланировать путешествие, найти гостиницу или билеты на самолет, заказать такси, а также окажет помощь на дороге, если что-то случилось в пути.