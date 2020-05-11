МегаФон объединил в недорогом тарифе мобильную связь и домашний интернет

Актуальный режим самоизоляции, а также переход на удаленную работу, ожидаемо, повлиял на использование интернета в России. Так, согласно опубликованным данным, лишь в прошлом месяце мобильный трафик передачи данных в сети МегаФона вырос на 10-12%, тогда как трафик домашнего интернета вырос до 60%. В связи с чем в МегаФоне был разработан тариф “Объединяй! Два интернета”, который подразумевает безлимитное использование как домашнего, так и безлимитного интернета.