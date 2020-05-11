МегаФон объединил в недорогом тарифе мобильную связь и домашний интернет
Актуальный режим самоизоляции, а также переход на удаленную работу, ожидаемо, повлиял на использование интернета в России. Так, согласно опубликованным данным, лишь в прошлом месяце мобильный трафик передачи данных в сети МегаФона вырос на 10-12%, тогда как трафик домашнего интернета вырос до 60%. В связи с чем в МегаФоне был разработан тариф “Объединяй! Два интернета”, который подразумевает безлимитное использование как домашнего, так и безлимитного интернета.
Помимо интернета абоненты данного тарифа получают пакет голосового трафика, а также возможность эксплуатации облачного хранилища данных “МегаДиск” на 1 ТБ. Сейчас на тариф действует скидка абонентскую плату при подключении, благодаря чему пользователи смогут оплатить 350 рублей в месяц вместо обычных 700.