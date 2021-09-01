МегаФон объявил 20%-скидку на связь для всех студентов

Скидка распространяется на студентов ВУЗов, а также учащихся техникумов, колледжей и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Достаточно предъявить студенческий билет в любом салоне МегаФона и выбрать нужный пакет в рамках тарифа «Без переплат». Отмечается, что на один студенческий билет можно приобрести только один абонентский номер. Предложение актуально как для действующих, так и для новых абонентов МегаФона. Воспользоваться скидкой можно с 3 сентября текущего года.

В тариф «Без переплат» входят безлимитные звонки внутри сети, копилка гигабайтов и минут, позволяющая сохранять неиспользованные объёмы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент.

«Более 70% молодёжной аудитории МегаФона пользуются тарифами линейки #БезПереплат, условия тарифов соответствуют всем актуальным потребностям молодёжной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счёта. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.