МегаФон отменил все роуминговые опции

Оператор МегаФон объявил о запуске новых условий для роуминга за рубежом. Одновременно с новыми тарифами оператор закрывает все опции, с помощью которых абоненты могли снизить расходы в роуминге.

Новые тарифы вступают в силу с 15 апреля 2019 года. Они предусматривают звонки и интернет по домашнему тарифу в 100 странах мира и абонентскую плату от 259 до 599 рублей в сутки в зависимости от страны пребывания. Для Абхазии и Южной Осетии абонентская плата окажется ниже — 189 рублей в сутки.

Отменяются опции «Роуминг, гудбай», «Весь мир», «Мир онлайн», «Единая Осетия», «Отпуск-онлайн», «25 минут Европа и СНГ» и остальные.