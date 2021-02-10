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"Мегафон" продает Samsung Galaxy Note 10+ со скидкой в 42 тысячи рублей
До 26 февраля
Российский оператор “Мегафон” запустил в своем онлайн-магазине на площадке AliExpress распродажу смартфонов. В ее рамках Samsung Galaxy Note 10+ продается со скидкой в 42 тысячи рублей.
Напомним, что модель Samsung Galaxy Note10+ оснащена 6,8-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 1440 X 3040 пикселей. Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Exynos 9825 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. В обычное время устройство продается за 89 990 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 47 990 рублей. Для этого необходимо при оформлении ввести промокод AELOVE2000.
Приобрести Samsung Galaxy Note 10+ со скидкой в 42 тысячи рублей можно вплоть до 26 февраля по этой ссылке.