"Мегафон" продает Samsung Galaxy Note 10+ со скидкой в 42 тысячи рублей

Напомним, что модель Samsung Galaxy Note10+ оснащена 6,8-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 1440 X 3040 пикселей. Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Exynos 9825 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. В обычное время устройство продается за 89 990 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 47 990 рублей. Для этого необходимо при оформлении ввести промокод AELOVE2000.