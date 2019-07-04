МегаФон снова поменял название сети

Пользователи МегаФона заметили странность — название сети оператора снова изменилось, второй раз за месяц. В начале июня МегаФон переименовал сеть в Megafon Fastest, а теперь у абонентов начало высвечиваться MegaFon #1.

Как оказалось, МегаФон просто празднует очередное достижение. Вчера международная исследовательская компания Ookla опубликовала исследование, в котором признала МегаФон самым быстрым оператором по по скорости мобильного интернета в России.

В связи с этим МегаФон решил переименовать сеть в MegaFon #1. В ответ на недоумение абонентов в социальных сетях, служба поддержки сообщает следующее: «Мы дополнили название логотипа оператора, чтобы поделиться с вами радостью победы: МегаФон признан номером 1 по количеству базовых станций. Ничего дополнительно на номер не было подключено, тариф остался прежним».