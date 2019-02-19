МегаФон ухудшил тариф для звонков за границу

Оператор МегаФон пересмотрел свою политику на тарифы «для гастарбайтеров» и перезапустил «Тёплый приём». С 18 февраля вся линейка тарифов оказалась недоступна для подключения. Вместо этого предлагается вариант «Тёплый приём Акция».

В рамках «Акции» за абонентскую плату 650 рублей в месяц предлагается безлимитный интернет и заметно сократившийся список направлений международных звонков по низкой цене. В плату уже включено 100 минут звонков на другие мобильные номера России, на номера «МегаФон Таджикистан», Узбекистана, MegaCom Кыргызстана и Китая. За звонки сверх 100 минут придётся платить 2 рубля за минуту. Выросла и стоимость SMS — 1,5 до 2,55 рублей.

Ранее «Тёплый приём» можно было подключить без абонентской платы, также предлагались варианты с с абонентской платой 400, 600, 900 и 1200 рублей в месяц. Среди льготных направлений присутствовали в том числе Китай, Гонконг, Вьетнам, Индия, Макао, Монголия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Япония.