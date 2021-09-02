МегаФон выпустил автоматическую защиту от спама и телефонного мошенничества

По словам представителей МегаФона, проблема телефонного спама беспокоит многих пользователей, и чтобы избавить своих клиентов от навязчивых звонков и сомнительных предложений, оператор вводит бесплатный сервис по автоматическому определению спама. Сервис работает на основе аналитической системы, которая определяет спамеров по многим критериям, и вносит в чёрный список, находящийся в специализированном голосовом ящике. При этом пользователь сможет прослушать заблокированный звонок, набрав номер 0525.

Сервис будет подключён автоматически всем абонентам, которые пользуются бесплатными услугами «Кто звонил» или «Мне звонили», и не требует какой-либо дополнительной настройки. По словам коммерческого директора компании МегаФон Влада Вольфсона, «мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама».