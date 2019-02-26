МегаФон запускает услугу «Кредит на счет телефона»

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, оператор МегаФон и международная платежная система Mastercard подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве в сфере мобильных финансовых услуг и представили услугу «Кредит на счет телефона».

По словам разработчиков, это такой мобильный финансовый маркетплейс для абонентов. Держатели виртуальных и пластиковых карт Mastercard «МегаФон Банка» первыми в России получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых организаций страны с возможностью в несколько кликов в мобильном приложении оформить кредит, а затем получить деньги на счет мобильного телефона и оплачивать покупки.

Воспользоваться услугой можно в приложении «МегаФон Банк» в специальном разделе «Кредитные продукты». На основе анализа потребностей клиента будет формироваться индивидуальное предложение по кредиту. Деньги зачислят прямо на счет мобильного телефона абонента, и далее ими можно будет расплачиваться с помощью цифровой карты-токена Mastercard, привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

В рамках тестирования первые клиенты финансового маркетплейса МегаФона уже получили персональные кредитные предложения в приложении «МегаФон Банк». Сейчас заключены соглашения по с Райффайзенбанком, «Ак Барс Банк» и Газпромбанком, до конца года число финансовых организаций-партнеров проекта увеличится до 10. Для всех абонентов МегаФона услуга финансового маркетплейса станет доступна до конца 2019 года.