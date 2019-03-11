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Сегодня 13:56

МегаФон запустил кэшбэк с платежей за мобильную связь

Первым среди российских операторов

Оператор МегаФон объявил, что он первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать кэшбэк на платежах за мобильную связь. Сервис запущен для абонентов новой линейки «Включайся!»

На счёт абонента возвращается 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона.

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