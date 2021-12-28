МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке

Система работает так: клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а спустя 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70% стоимости телефона, он может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи МегаФона.

Со слов Владимира Скурихина, гендиректора МегаФон Ритейл, модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях.