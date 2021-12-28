МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке

МегаФон запустил продажу смартфонов по подпискеПока только в Москве
Система работает так: клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а спустя 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70% стоимости телефона, он может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи МегаФона.
Со слов Владимира Скурихина, гендиректора МегаФон Ритейл, модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях.
Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов … рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов.
Проект уже работает на территории Москвы. А в начале 2022 года компания планирует запустить сервис и для остальный регионов. Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки, а оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.