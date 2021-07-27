МегаФон запустил робота для общения с телефонными мошенниками

«Ева» будет принимать и сохранять звонки, вникать в контекст и определять цель разговора, а также расшифровывать информацию в текстовый формат. По словам представителя компании, это поможет обезопасить абонентов от мошеннических звонков, любой ненужной информации, а главное — поможет не пропустить действительно важные вызовы. Расшифрованные разговоры будут отправляться в специальный чат в мессенджере Telegram, который и будет управлять ассистентом.

Пока этот пилотный проект, доступный только для жителей столичного региона, но к осени компания планирует распространить решение на все региональные филиалы.