МегаФон запустил робота для общения с телефонными мошенниками

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Сегодня в 15:46
МегаФон запустил робота для общения с телефонными мошенникамиА еще робот поможет не пропустить важное
На днях компания Мегафон объявила о создании виртуального ассистента по имени Ева. Это аналог автоответчика и чат-бота одновременно.
«Ева» будет принимать и сохранять звонки, вникать в контекст и определять цель разговора, а также расшифровывать информацию в текстовый формат. По словам представителя компании, это поможет обезопасить абонентов от мошеннических звонков, любой ненужной информации, а главное — поможет не пропустить действительно важные вызовы. Расшифрованные разговоры будут отправляться в специальный чат в мессенджере Telegram, который и будет управлять ассистентом.
Пока этот пилотный проект, доступный только для жителей столичного региона, но к осени компания планирует распространить решение на все региональные филиалы.