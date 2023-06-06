Meizu 20 Pro возглавил рейтинг самых лучших Android-смартфонов по версии пользователей

Новинка была выпущена всего-ничего — лишь в конце марта 2023 года. Но уже успела получить высокие оценки от пользователей — 97,5% положительных отзывов.

Данный результат является значительным достижением для бренда Meizu, который какое-то время был полностью вне инфополя и забыт пользователями.