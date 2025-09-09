Meizu 22 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и 50-Мп тройной камерой покажут уже 15 сентября

Meizu 22 получит 6,32-дюймовый дисплей и чипсет Snapdragon 8s Gen 4 с игровой оптимизацией. За стабильность работы отвечает система искусственного интеллекта One Mind и крупная паровая камера площадью 4500 мм² для эффективного охлаждения.

Главный акцент сделан на камерах: фронталка на 50 Мп (OmniVision OV50D) и тройной модуль сзади. Основная камера — 50 Мп с OIS (OV50H), перископический телеобъектив Sony IMX882 на 50 Мп также с оптической стабилизацией, плюс 50-Мп ультраширик.