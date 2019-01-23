Meizu анонсировала смартфон полностью без разъёмов и отверстий

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым OLED-дисплеем со встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 12+20 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Snapdragon 845. Объём памяти и точная ёмкость аккумулятора не объявлены. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68, он может выдержать погружение на глубину до 2 метров на полчаса. Поддерживается Bluetooth 5.0.

Meizu Zero работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7. Компания пока не раскрыла сроков выпуска и ориентировочную цену смартфона.