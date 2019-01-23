Meizu анонсировала смартфон полностью без разъёмов и отверстий

Компания Meizu анонсировала необычный смартфон под названием Meizu Zero. Главной фишкой модели стало отсутствие разъёмов, слотов и других отверстий.
Смартфон заключён в монолитный керамический корпус без кнопок на боках. Он поддерживает беспроводную зарядную технологию Super mCharge мощностью 18 Вт. Вместо сменной SIM-карты, которые требуют слотов, в устройстве используется встроенная eSIM. Кнопки для регулировки громкости не аппаратные, они сенсорные. Вместо обычных динамиков используется технология mSound 2.0, которая позволяет извлекать звук с помощью поверхности дисплея. Надо ли говорить, что разъём для наушников отсутствует?
Смартфон оснащается 5,99-дюймовым OLED-дисплеем со встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 12+20 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой.
Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Snapdragon 845. Объём памяти и точная ёмкость аккумулятора не объявлены. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68, он может выдержать погружение на глубину до 2 метров на полчаса. Поддерживается Bluetooth 5.0.
Meizu Zero работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7. Компания пока не раскрыла сроков выпуска и ориентировочную цену смартфона.