Meizu готовит анонс флагмана за 350 долларов

Производитель предлагает на выбор абсолютно разные варианты: начиная от Tank и Thin (“Танк” и “Тонкий”), заканчивая Talent и Terrific (“Талант” и “Потрясающий”). Ответ на данный вопрос мы сможем получить лишь во время анонс устройства, но уже сейчас, если верить слухам, мы можем узнать, какое железо и программные особенности скрываются в грядущем Meizu 16T. Так, прямо из коробки смартфон будет работать на базе мобильной операционной системы Android 9 Pie. В качестве основы устройства выступит процессор Snapdragon 855, а количество оперативной и постоянной памяти составит 6 и 128 ГБ соответственно. Размер дисплея устройства неизвестно, но уже сейчас мы знаем, благодаря появлению Meizu 16T в бенчмарке AnTuTu, что разрешение экрана смартфона составит 2232 х 1080 пикселей.