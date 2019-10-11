Meizu готовит анонс флагмана за 350 долларов
Производитель предлагает на выбор абсолютно разные варианты: начиная от Tank и Thin (“Танк” и “Тонкий”), заканчивая Talent и Terrific (“Талант” и “Потрясающий”). Ответ на данный вопрос мы сможем получить лишь во время анонс устройства, но уже сейчас, если верить слухам, мы можем узнать, какое железо и программные особенности скрываются в грядущем Meizu 16T. Так, прямо из коробки смартфон будет работать на базе мобильной операционной системы Android 9 Pie. В качестве основы устройства выступит процессор Snapdragon 855, а количество оперативной и постоянной памяти составит 6 и 128 ГБ соответственно. Размер дисплея устройства неизвестно, но уже сейчас мы знаем, благодаря появлению Meizu 16T в бенчмарке AnTuTu, что разрешение экрана смартфона составит 2232 х 1080 пикселей.
Напомним, что анонс Meizu 16T, по всей видимости, состоится уже очень скоро. Если верить данным инсайдеров, то устройство может оказаться одним из самых дешевых из работающих на базе флагманского процессора Snapdragon 855 — скорее всего, Meizu будет продавать свой флагман за 350 долларов.