Meizu готовит анонс нового флагмана

Так, если верить свежайшим утечкам, устройство получит название Meizu 17, что на самом деле было вполне ожидаемо. Что же касательно отсылок к смартфону в подарочном наборе, то как вы можете заметить, все предметы в нем выполнены из бетона. И если сам смартфон вряд ли будет создан из данного материала, то разработка уникальной текстуры, максимально напоминающей как внешне, так и по ощущениям бетон — это вполне под силу дизайнерам некогда популярной китайской компании.