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Meizu готовит анонс нового флагмана

Угадайте, как же он будет называться?
Буквально на днях китайская компания Meizu представила необычный набор аксессуаров под названием 2020 New Year Gift Box. И, судя по данным интернет-инсайдеров, данным набором компания начала пиар-компанию по продвижению своего нового флагмана.

Так, если верить свежайшим утечкам, устройство получит название Meizu 17, что на самом деле было вполне ожидаемо. Что же касательно отсылок к смартфону в подарочном наборе, то как вы можете заметить, все предметы в нем выполнены из бетона. И если сам смартфон вряд ли будет создан из данного материала, то разработка уникальной текстуры, максимально напоминающей как внешне, так и по ощущениям бетон — это вполне под силу дизайнерам некогда популярной китайской компании.

Вероятнее всего, смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, а также иметь поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G. При этом судя по тому, что производитель намерен выпустить аж 5 смартфонов с поддержкой данной технологии в этом году, было бы странно, если бы алмаган был лишен данной возможности.